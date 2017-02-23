أنقرة: مستعدون لدعم التحالف الدولي في عملية تحرير الرقة

أكد وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم الضروري للتحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة في حال إطلاقه عملية تحرير مدينة الرقة السورية.

وقال إيشيق، في تصريحات تلفزيونية أدلى بها الخميس 23 فبراير/شباط: “سنقدم الدعم اللازم في حال تنفيذ العملية (تحرير الرقة) بالتعاون مع قوات التحالف الدولي”.

وطالب إيشيق، في الوقت ذاته، “بتنفيذ عملية (تحرير) الرقة من خلال استخدام قوات تتشكل من الجيش السوري الحر وسكان المدينة الأصليين”، رافضا مشاركة “قوات سوريا الديمقراطية”، وعلى وجه الخصوص “حزب الاتحاد الديمقراطي” و”وحدات حماية الشعب” الكردية.

يذكر أن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية الهيكل العسكري الأساسي فيه، ينفذ، منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عملية عسكرية لتحرير الرقة وريفها من براثن مسلحي تنظيم “داعش”، الذي يعتبر هذه المدينة السورية عاصمة له.

وقالت “قوات سوريا الديمقراطية” آنذاك إن حملة تحرير الرقة، التي أطلق عليها اسم”غضب الفرات”، يخوضها حوالي 30 ألف مقاتل، مضيفة: “ستتحرر الرقة بسواعد أبنائها وفصائلها، عربا وكوردا وتركمانا، الأبطال المنضوين تحت راية قوات سوريا الديموقراطية… وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي”.

وأعلنت “قوات سوريا الديموقراطية” بداية فبراير/شباط الجاري، بدء المرحلة الثالثة من معركة طرد “داعش” من مدينة الرقة السورية.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت واشنطن أنها سلمت للمرة الأولى مدرعات إلى الفصائل العربية الناشطة ضمن “قوات سوريا الديمقراطية”، واستعادت تلك القوات بغطاء جوي أمريكي السيطرة على مناطق واسعة كانت تحت سيطرة الإرهابيين شمال سوريا.

ويشكل دعم واشنطن لـ”قوات سوريا الديمقراطية” مصدر توتر دائم بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ تصنف الأخيرة “وحدات حماية الشعب” الكردية منظمة إرهابية، في حين تؤكد واشنطن أنها تسلح المكون العربي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” فقط.

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