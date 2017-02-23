“هيئة تحرير الشام” تستعرض بعد خروج مسلحي”لواء الأقصى” في ريف حماه

ذكرت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن إعلان ميليشيات “هيئة تحرير الشام”، المشكلة حديثًا إنهاء فصيل “لواء الأقصى”، بعد معارك استمرت أيامًا بين الجانبين.

حيث نقلت التنسيقيات عن بيان أصدرته الهيئة إنها “استأصلت خوارج لواء الأقصى في ريف حماة الشمالي، بعد استفحال إجرامهم وسفكهم للدماء المعصومة دون حجة أو بينة”.بحسب ماجاء في البيان

هذا وكان مسلحو لواء “الأقصى” انتقلوا إلى الرقة، معقل تنظيم “داعش” بعد ما ذكرته التنسيقيات عن إتفاق مع “الهيئة” بضمانة من “الحزب الإسلامي التركستاني”.

وإلى ذلك نقل ناشطون معارضون عن العثور على أكثر من 100 جثة لمسلحي “الجيش الحر” وبقية الفصائل، أعدموا ذبحا

يذكر أن التنسيقيات نقلت بحسب البيان الصادر عن ميليشيات ” الهيئة “بـ “استمرار ملاحقة الخلايا الأمنية التابعة ل”الأقصى” والذي وصفهم البيان ب الخوارج، و توعدهم بنشر مزيد من نقاط التفتيش وحواجز تأمين الطرقات والمركبات، حفاظًا على السلامة العامة لجميع المسلمين بحسب زعمهم.

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