قائد روسي يكشف عن فاعلية سلاح الجو الروسي في سوريا

كشف قائد السرب التابع للفوج المائة من سلاح الجو الروسي أن مقاتلات “ميغ 29″ و”سو 33” أثبتت فاعليتها أثناء عملية محاربة الإرهاب في سوريا.

وقال كيريل ريفياكين، قائد السرب أثناء لقاء جمع الرئيس فلاديمير بوتين مع ضباط الأسطول الشمالي للبحرية الروسية، اليوم “في الواقع، تم استخدام مقاتلاتنا الجديدة من طراز “ميغ 29″ في أثناء هذه العملية البعيدة في ظروف حربية لتنفيذ مهام شن ضربات جوية ضد مواقع على الأرض”.

واستخدمت في سوريا أحدث النماذج لمقاتلات “ميغ 29” المزودة بتقنية توجيه النيران، إضافة إلى أول اختبار لطائرات “سو 33″التي تهبط على سطح حاملة الطائرات في ظروف القتال الحقيقي.

وأضاف ريفياكين أن سلاح الجو الروسي اختبر أيضا مروحيات من طراز “كا 52” (التمساح) في سوريا، مشيرا إلى أن هذه المروحيات “حققت التوقعات منها، خاصة، فيما يتعلق بحماية السفن”.

وشدد على أن سهولة استخدام المعدات العسكرية، والموثوقية والدقة، خلال القتال “تثبت أن قطاع الصناعات الدفاعية العسكرية الروسي متطور بصورة ممتازة وينتج أفضل المعدات العسكرية”.

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