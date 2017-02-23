المقداد: وفد جنيف ذهب لتسوية سياسية وليس تغيير الأسد

أعلن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم قبيل انطلاق مفاوضات جنيف السورية أن وفد الدولة السورية ذهب إلى جنيف لمناقشة تسوية سياسية وليس تغيير القيادة، معتبراً أن هذا حلم لن يتحقق.

وقال المقداد “نحن لا نتحدث عن انتقال سياسي ، ما يعني بالنسبة لهم أن تذهب القيادة كلها ويأخذوا هم البلاد. نحن لن نذهب إلى جنيف لإعطائهم هذا. هذا لن يحصل أبداً، نحن ذاهبون إلى جنيف لنجد تسوية سياسية وليس لتغيير الحكومة”.

وتابع “التغيير الحكومي مسؤولية الشعب السوري الذي انتخب الأسد قائداً له. دعهم يطالبون بما يشاؤون، دعهم يحلمون، هذا لن يتحقق أبداً. إذا استمعنا لهم والمجتمع الدولي سمع لهم سورية ستدمر”

لافتا إلى أن الحوار يجب ان يكون “سوري-سوري” كما أن هناك دستور سوري قائم، وحين يجلس الافرقاء السوريين على طاولة الحوار نبحث هل الدستور الحالي يتناسب مع سوريا او لا ويمكن ان نعدل.

وأشار المقداد إلى وجود قناعة لدى السوريين بأن العدو الاسرائيلي خلف كل ما يحصل في سوريا،

موضحاً أنه “لولا دعم اميركا للمرتزقة في سوريا ولولا استثمار اوروبا في الارهاب لما كنا وصلنا الى هنا، كما دعمت ادارة الرئيس باراك اوباما الإرهابيين”، مؤكداً أن “تركيبة “الجيش الحر” لا تختلف عن القاعدة”.

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