انكسار كبير لـ”داعش” بتقدم القوات العراقية في الموصل

وقال مصدر محلي عراقي بحسب “سبوتنيك” ، بأن دفاعات تنظيم “داعش” في حالة انكسار كبير في جنوب الموصل، وجنوبها الغربي، وغربها.

وكشف المصدر وهو من مدينة الموصل، وتحفظ الكشف عن اسمه، أن تنظيم “داعش” أخلى مواقعه في أطراف الموصل، وانسحبوا إلى الداخل مع الانتصارات التي حققتها القوات العراقية في تحرير مطار المدينة ومعسكر الغزلاني ومواقع أخرى بالكامل اليوم الخميس.

وكشف مركز نينوى الإعلامي عن تقدم لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، في محور تحرير منطقتي تل الرمان وحي المأمون من سيطرة “داعش” ضمن الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال المركز: فقد تم تحرير مطار الموصل، ومعمل السكر، من قبضة “داعش”، من قبل قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع، هذا اليوم، وأهالي مناطق الجوسق والطيران يشعرون باقتراب القوات الأمنية لأن الأصوات بدأت تتعالى لديهم.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم القوات المشتركة في الموصل، إن الصفحة الثانية من عملية تحرير الجانب الغربي من مطار الموصل بدأت، فجر اليوم الخميس 23 فبراير/ شباط، باقتحام قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية مطار الموصل الرئيسي، كما قامت قوات جهاز مكافحة الإرهاب باقتحام معسكر الغزلاني القريب من المطار.