ديمستورا في افتتاحية جنيف4: لا حل عسكري للأزمة السورية

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الانطلاق الرسمي للمفاوضات السورية في جنيف، مؤكدا أن لا حلاً عسكريا للأزمة السورية.

هذا وأعرب دي ميستورا في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح الرسمي لمؤتمر جنيف الرابع قبل قليل عن أمله في أن يكون مقر الأمم المتحدة في جنيف منطلقا لحل الأزمة السورية.

قائلا “نيابة عن الأمم المتحدة نشكر كل من روسيا وتركيا وإيران وكازاخستان على إجرائها المفاوضات حول الأزمة السورية في أستانا،

موضحاً “إن الاجتماعات في العاصمة الكازاخستانية فتحت فرصة للتسوية السياسية للأزمة السورية”.

وشدد المبعوث الأممي على أن الدول المذكورة التي “أسهمت بشكل كبير” في ضمان عمل الهدنة في سوريا، مؤكدا أن هذه الهدنة “هشة ولكن لا تزال صامدة”.

وأشار دي ميستورا إلى أن “الهدنة اعطت فرصة لوضع خارطة طريق للتطوير اللاحق للعملية السلمية”، مضيفا: “علينا ألا نفوت هذه الفرصة”.