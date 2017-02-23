الجيش السوري يردّ على خروقات مسلحي دمشق وحلب

استهدف الطيران الحربي السوري بعدة طلعات جوية مواقع ومنصات هاون للميليشيات المسلحة على إثر خرقها اتفاقية وقف إطلاق النار الجاري العمل بها في سوريا وذلك في المنطقة الواقعة بين بساتين دوما وحرستا

وبحسب مصدر عسكري فإن ا لاستهداف جاء ردا على استهداف الميليشيات المسلحة لضاحية الأسد بعدة قذائف هاون أسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى وأضرار في الممتكات العامة ومنازل المواطنين ،مؤكدا أن الاستهدافات التي نفذها الجيش السوري أسفرت عن تدمير عدد من المنصات و القذائف بالإضافة لمقتل عدد من المسلحين

وفي سياق متصل استهدف مسلحون الميليشيات المتواجدين في الراشدين 4 جمعيتي تشرين والريادة بحي الحمدانية باكثر من 10 صواريخ متفجرة وانباء عن إصابات في صفوف المدنيين

وإلى ذلك قامت وحدة الهندسة في الجيش السوري بتفكيك وإزالة قذيفتين من مخلفات المسلحين خلال تنظيف النفق الواصل من كازية الاكسبريس حتى دوار الكرة الأرضية بمدينة حلب .

فيما إرتقى المواطن علي أسامة قاق (25سنة) في بلدة كفريا المحاصرة في ريف ادلب الشمالي جراء رمايات القنص من مواقع المجموعات المسلحة في “تل ام عانون” جنوب غرب البلدة.

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