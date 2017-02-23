دير الزور: وحدة من الجيش السوري تدمر عدداً من آليات تنظيم داعش الإرهابي وتقتل من فيها كانت متجة إلى جبل الثردة .

23 فبراير, 2017 - 9:54 مساءً
23 فبراير, 2017
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