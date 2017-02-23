استهداف مدينة سلحب بعدد من القذائف الصاروخية مصدرها الجماعات الإرهابية بريف حماة الشمالي

23 فبراير, 2017 - 9:30 مساءً
23 فبراير, 2017
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