أمريكا تفرض عقوبات على قياديين في “النصرة” وتكشف مكانهما

أدرجت الولايات المتحدة قائدين إضافيين من تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي على قائمة عقوباتها، وفقا لما أفادت به وزارة المالية الأمريكية، الخميس 23 فبراير/شباط.

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة اتخذت هذا الإجراء بناء على قرار الأمم المتحدة.

وتطال العقوبات الأمريكية هذه كلا من “إياد نظمي صالح خليل”، و”بسام أحمد الحصري “اللذين يختبئان حاليا في سوريا.

ووفقا لمعلومات الولايات المتحدة يعد خليل الرقم الثالث في هرم قادة “النصرة” وعُيِّن “أميرا” للساحل السوري بعد أن قاتل في محيط مدينة داريا، حيث أشرف على أعمال القتل ونسق عمل السجون التي يتعرض فيها المعتقلون للتعذيب، كما أنه شجع عمليات النهب التي خاضتها “النصرة” ضد المعارضة “المعتدلة” المدعومة من واشنطن.

أما الحصري الذي حل محل خليل في منصب “أمير” داريا فكان يقوم بتنسيق عمليات الإرهابيين في جنوب سوريا. والحصري معروف بصلاته مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي، ما كلفه ست سنوات قضاها في سجن سوري.

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