مقتل عدد من مسلحي جبهة النصرة وجرح آخرين اثر استهداف الجيش السوري تجمعا لهم في حي القابون شرق دمشق بالصواريخ

23 فبراير, 2017 - 10:54 مساءً
23 فبراير, 2017
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