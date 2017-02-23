الجيش الإيراني ..جاهز للردّ والردع

أكد رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة “للرد والردع″، معتبرا أن التهديدات التي توجهها بعض الدول إلى إيران لا تشكل أي مصدر قلق لبلاده.

وقال باقري إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفضل حالة ممكنة من حيث الأمن القومي والاستقرار والجهوزية ومستوى الرد والردع لمواجهة التهديدات”.

وأضاف: “التصريحات والتهديدات التي أطلقت ضد إيران في مؤتمر ميونيخ، أو أي محفل آخر، تكشف عن تَقَهْقُرهم وفشلهم أمام الشعب الإيراني”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “إرنا” الرسمية الإيرانية.

وأكد باقري أن “مثل هذه المواقف على صعيد الأمن القومي لا تشكل أي مصدر قلق بالنسبة إلينا لأن قواتنا المسلحة على يقظة وجهوزية تامة ولديها رصد استخباراتي كامل للمنطقة”.

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