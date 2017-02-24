طبخة قانون الانتخاب من صوّان

كشفت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية” أن كلّ ما يطرح من صيَغ ما زال على الطاولة بلا بَتّ، ولا يتّسم بالصفة الصلبة التي تجعله آيلاً للنقاش، مشيرة إلى أن كل الصيغ التي تُطرح ليست أكثر من تسلية سياسية لا قيمة لها، خصوصاً أنها تكاد تكون بِنت ساعتها، ولم يسجّل على طاولة البحث حتى الآن أيّ نقاش جدّي في صيغة جدية.

وأوضحت المصادر أنّ “طبخة قانون الانتخاب هي طبخة من صوّان وليس من بحص، ولا توجد إرادة جدية سياسية أو غير سياسية في كسر هذا الصوّان، خصوصاً انّ اللغة المشتركة بين القوى هي لغة حضّ ظاهري على التعجيل بقانون انتخابي جديد، فيما هي في الباطن وداخل الغرف لغة مصالح وتناقضات، ما يعني انّ قانون الانتخاب ما يزال بعيد المنال”.

وإذا كان رئيس الجمهورية العمادميشال عونقد وَفى بوعده بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فإنّ المصادر ذاتها تتوقع ان تكون له خطوة تالية لعدم التوقيع، خصوصاً في الاسابيع القليلة المقبلة.

إذ أنّ عون يعتبر أنّ لغة قتل الوقت التي يلاحظها لدى بعض القوى السياسية بعدم الذهاب الى قانون جديد هي لغة قاتلة للبلد وللعهد. وعليه، فإنّ ما رَشح لهذه المصادر، أنّ عون قد يكون في صدد التحضير لخطوة نوعية، من دون أن تدخل في تفاصيلها او تحديد ماهيتها.

وأوضحت المصادر على ما قاله رئيسمجلس النوابنبيه بري من أنّ الأوان حان لخطوة حكومية، مُنتقدة ما وَصفته بالاسترخاء في هذا الجانب وكأنّ الأمر لا يعني الحكومة، مع أنّ قوى سياسية رفيعة المستوى وجّهت نصائح مباشرة وغير مباشرة لأهل الحكومة بوجوب أن تلتزم بيانها الوزاري وبما أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا المجال، خصوصاً انّ كل تأخير يضعها في موقع المتهم بالتقاعس عن أداء هذا الواجب.

وأشارت المصادر إلى “أنّ بري عبّر عن أنّ المسألة لم تعد تتحمّل أي نوع من المماطلة، لا سياسياً ولا “مُزايداتياً”. وآن الأوان ليقرر أهل السياسةبأنّ قانون الانتخاب لا بد من أن يكون قانوناً جديداً وهذه المسألة حُسمت.

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