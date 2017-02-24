باسيل يعد قانوناً جديداً.. ماذا سيتضمن

كشفت مطّلعون على أعمال اللجنة الثلاثية التي تبحث بملفقانون الانتخابان “البحث لا يُحدث خروقات جدية. لكن هذا الجمود لن يستمر”. ففي حال لم يتمكّن المتفاوضون من التوصل إلى قواسم مشتركة، سيعمد وزير الخارجية جبران باسيل إلى تقديم مشروع جديد لقانون انتخابي، يعمل على إعداده حالياً.

وأشارت المصادر في حديث لـ”الأخبار” إلى أن الاقتراح سيتضمّن ما هو أبعد من قانون الانتخاب، ليشمل “ملحقات” دستورية وسياسية، من دون الإفصاح عنها.

بدورها، أكدت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر أن عدم التوصل إلى اتفاق سيدفع بقيادة التيار إلى خوض معركة سياسية، تنتقل فيها من الحوار الهادئ إلى الهجوم على كل معطّلي التوصل إلى قانون جديد.

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