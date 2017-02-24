الاتفاق على صيغة لتغطية نفقات “السلسلة”

ذكرت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ المادة 14 من قوانين البرامج أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس، وهي تلحظ مجموعة قوانين برامج تتعلق بمشاريع خدماتية وإنمائية فتمّ تعديلها، فألغيت قوانين وأضيفت أخرى. وتمّت الموافقة على طريق القديسين بين جبيل والبترون، على أن يبدأ العمل بها عند إقرار الموازنة في مجلس النواب.

أمّا فيما خَصّ سلسلة الرتب والرواتب، لفتت المعلومات لـ”الجمهورية” إلى أنّ اتصالات جرت خارج مجلس الوزراء تمّ الاتفاق فيها على صيغة تسمح للحكومة بفتح اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية نفقات السلسلة مع إقرار قانون الموازنة.

كما تمّ الاتفاق على ربط الضرائب المتعلقة بتمويل السلسلة مع الأخيرة لإقرارها مع ايراداتها، إضافة إلى عدد من الاصلاحات التي طرحت سابقاً في لجنة المال والموازنة.

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