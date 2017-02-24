تقدم كبير في ملف “الموازنة والسلسلة”

كشفت مصادر الاجتماع الثلاثي الذي عقد في وزارة المال بين وزير المال علي حسن خليل، ووزير الاتصالات جمال الجرّاح ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “تقدماً كبيراً سُجّل على محوري الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، بحيث تمّ الاتفاق على إدراج قضية السلسلة في صلب الموازنة بدل الاحتياط على أن يُجاز للحكومة فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار تمثّل كلفة السلسلة مع إقرار قانون السلسلة في المجلس النيابي”.

وأوضحت المصادر أنه “تمّ التوافق على إعادة صوغ المادة 5 المتعلقة بالاقتراض كما المواد 7 و8 و9 و10 من مشروع الموازنة والمتعلقة بالهبات والقروض وصلاحية نقل الاعتمادات والقروض الاستثمارية بنحو يتوافَق مع نقاشات لجنة المال والموارنة وتوصياتها”.

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