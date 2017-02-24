ارتياح للقاء “عون عباس”

كشفت دوائر القصر الجمهوري عبر صحيفة “الجمهورية” عن ارتياحها إلى النتائج التي أفضت اليها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت إنّ تفاهماً حصل على تعزيز التعاون في كل المجالات ولا سيما تلك التي ترعى العلاقة بين سكان المخيمات والدولة اللبنانية ومحيطها عبر المؤسسات اللبنانية الأمنية والإجتماعية والإنسانية.

وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ عباس أجرى تقويماً مفصّلاً لحصيلة جولاته الدولية ومواقف الدول الكبرى من النزاع مع اسرائيل، خصوصاً الحديث الأميركي المتسرّع للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن سقوط “حل الدولتين” بما فيها الموانع الدولية التي ستدفع به إلى الاعتراف بالأمر الواقع الذي تجاوز القضية في كثير من المجالات.

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