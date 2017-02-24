مشروع قرار دولي لفرض عقوبات على دمشق

كشف دبلوماسيان اثنان، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت على مشروع قرار لإدراج 11 من القادة والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن مشروع القرار سيطرح للتصويت الأسبوع القادم ما لم تظهر ضده “حجج مقنعة تماما” من المحادثات.

وذكر دبلوماسي غربي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشارك حاليا في رعاية القرار، وقد تبدأ مشاوارت بشأنه يوم الجمعة في مجلس الأمن.

ويسعى مشروع القرار أيضا إلى حظر بيع طائرات مروحية للسلطات السورية أو تزويدها بها، ووضع 10 كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة في القائمة السوداء، لمشاركتها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية والصواريخ التي تحملها.

ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة، وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وتفيد تقارير بأن لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجدت أن قوات السلطات السورية مسؤولة عن 3 هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم “داعش” الإرهابي استخدم غاز الخردل.

وتنفي الحكومة السورية استخدام قواتها أسلحة كيميائية.

وقد يتزامن تصويت مجلس الأمن مع محادثات بين ممثلين عن السلطات السورية ومعارضيها، برعاية وسيط الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، والتي بدأت أمس الخميس في جنيف.

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