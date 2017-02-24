داعش يحضّر مجاهدات الـ”سكس” في الموصل!

كشف مصدر محلي عراقي، أن تنظيم “داعش” بدأت يتصدع من الداخل في الموصل مع رفع الجيش العراقي من وتيرة عمليته العسكرية في الساحل الأيمن للمدينة.

ويقول المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه، أن التنظيم بدأ يخرج النساء والعائلات من المناطق المتاخمة لحقول الإشتباكات ويجزهم في داخل المدينة خوفاً.

ويزيد أن أمراء التنظيم المشهورين بتعدد الزيجات، نقلوا أزواجهن أيضاً، في خطوة تعكس مدى القلق لدى التنظيم.

ويشير المصدر إلى أن التنظيم سيشمل بطبيعة الحال نقل مجاهدات النكاح الموجودات في المدينة بأعداد لا بأس فيها، بالإضافة إلى عائلات المقاتلين الأجانب الذين يشكلون ثقلاً في الجماعة الإرهابية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

