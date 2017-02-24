الجيش الإيراني: نستشعر أنفاس طياري “الكيان الصهيوني”

حذرت إيران إسرائيل من “رد مزلزل” في حال نشوب مواجهة عسكرية بينهما، موضحة أن “الرادارات الإيرانية تستشعر حتى أنفاس طياري الكيان الصهيوني”.

وكالة “تسنيم” نقلت عن قائد مقر “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي، العميد فرزاد إسماعيلي، قوله إن إيران لم تبادر بشراء أي منظومة للرادرات من أي دولة أخرى، وأن جميع المنظومات التي تمتلكها محلية الصنع، مضيفا أن مدى المنظومات الرادارية الإيرانية يصل إلى 3000 كيلو متر.

وأشار العميد إسماعيلي، إلى أن إيران لا تسعى للدخول في حرب مع أي طرف كان، إلا أننا لن نسمح لأحد بالتعدي أو الاعتداء على بلادنا.

وأكد قائد مقر “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي أن “الجمهورية الإسلامية سوف لن تحابي أحدا وأن ردها سيكون حاسما، مؤكدا أن إيران ستكون مقبرة للأعداء.

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