“إسرائيل” تمنع نشاط “رايتس ووتش”

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم “إسرائي” وفلسطين لديها، متهمة إياها بأنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان للمنظمة أن وزارة الداخلية “الإسرائيلية” رفضت منح تصريح عمل لعمر شاكر، مدير قسم “إسرائيل” وفلسطين، لأن “أنشطة المنظمة الاجتماعية وتقاريرها العلنية ترتبط بسياسة دعم الدعاية الفلسطينية”.

بدوره، وصف إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في “هيومن رايتس ووتش” قرار سلطات الاحتلال بالمخيب للآمال، وقال: “هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلق أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية”.

وأعلنت المنظمة أن القرار الإسرائيلي كان مفاجئا خاصة وأنها تلتقي مع مسؤولين في حكومة الاحتلال وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية، مضيفة أن الخارجية الإسرائيلية طلبت من المنظمة العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية.

يذكر أن هيومن رايتس ووتش منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.

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