أول كسوف للشمس في 2017.. متى

يشهد عدد كبير من سكان الأرض، الأحد المقبل، أول ظاهرة كسوف للشمس في عام 2017، في ثالث ظاهرة فلكية تحدث في شهر شباط من العام الجاري.

وأوضح قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأميركي، إن ظاهرة الكسوف ستحدث بالتزامن مع ميلاد قمر شهر جمادي الآخر عام 1438 هجرية، مؤكداً أنه عبارة عن كسوف حلقي للشمس، وسيكون مسار الكسوف من جنوب المحيط الهادي، مروراً بأميركا الجنوبية ثم ينتهي في أفريقيا

ولفتت الوكالة الفضائية “ناسا” إلى أن الكسوف الثاني والأخير للشمس في 2017، سيحدث في 21 آب المقبل، وسيكون الحدث الفلكي الأكبر لعام 2017.

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