تعديات في حرج السفيرة الصنوبري بالضنية

تعرض حرج السفيرة الصنوبري في الضنية لتعديات من قبل مواطنين، أقدموا خلال الأسابيع الماضية على تشويه قرابة 30 ألف متر مربع في موقع داخل الحرج، يقع بين خراج بلدتي السفيرة وطاران.

وشملت التعديات شق طرقات ترابية وقطع أشجار من جذوعها بمناشير كهربائية، وتشحيل قسم كبير منها بشكل عشوائي، أغلبها من أشجار الصنوبر التي تشكل المساحة الأكبر في الحرج، إضافة إلى أشجار سنديان وقطلب وشربين وسواها.

ووجه مواطنون نداءات إلى المسؤولين والجهات المعنية تدعو إلى إيقاف التعدي على الحرج، وتحويله محمية من أجل الحفاظ عليه.

تجدر الإشارة إلى أن حرج السفيرة يعتبر أكبر حرج صنوبري في لبنان، إذ تقدر مساحته بما لا يقل عن أربعة ملايين متر مربع، ويقع بين أربع بلدات في جرد الضنية هي بلدات السفيرة ومراح السفيرة وطاران وبطرماز.

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