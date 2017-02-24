بالصور.. هذا ما فعله “داعش” قبل انسحابه من الباب

سيطرت ميليشيا “درع الفرات”، المدعومة من أنقرة على مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إثر مقاومة عنيفة من تنظيم “داعش” قتل خلالها عشرات المسلحين من الطرفين.

وذكرت مصادر معارضة إن التنظيم قرر الانسحاب من مدينة الباب بعد مفاوضات خلصت لخروجه من المدينة نحو الريف الشرقي لحلب، وذلك بعد 104 أيام من التصدي لقوات “درع الفرات” والجيش التركي، والتي سيطرت على ربع مدينة الباب خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط.

وبثت وكالة تابعة للتنظيم فيديو يظهر تفجير انتحاري سيارة مفخخة بوسط تجمع لسيارات من الجيش التركي و”درع الفرات” دون الإفصاح عن حصيلة القتلى النهائية.

بدورها، أكدت مصادر أن حوالي 30 % من الباب لم يتم تمشيطها بعد، وتحدثت عن سقوط عشرات القتلى من “درع الفرات” بعد انفجار ألغام سبق أن نشرها التنظيم قبل انسحابه.





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