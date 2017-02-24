تعرفوا إلى “سلاح الدمار الشامل” الذي قتل شقيق الزعيم !

بدأت عملية اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي الذي اغتيل في كوالالمبور تتكشف شيئاً فشيئاً، فبعد اعتقال عدد من المشتبه فيهم، أعلنت الشرطة الماليزية، الجمعة 24 فبراير/شباط 2017، العثور على غاز أعصاب فتّاك يُستخدم في الحرب الكيميائية يطلق عليه اسم VX.

ولفتت صحيفة “الغارديان” البريطانية الى ان غاز VX الذي استعمل لاغتيال شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام يُصنف من أخطر أنواع الغازات التي تؤثر على الأعصاب على الإطلاق. ووفقاً لمجلس العلاقات الخارجية، يمكن لقطرة صغيرة منه تُمتص عبر الجلد أن تتسبَّب في “اضطراب قاتل للجهاز العصبي”.

ويعد هذا الغاز أقوى 100 مرة من غاز الأعصاب “السارين”، الذي استخدمه أعضاء جماعة أوم شنريكيو اليابانية في هجومهم القاتل على مترو أنفاق طوكيو في عام 1995.

وما يميزه من بين الغازات الأخرى، أنه سائل بلا طعم أو لون، وتشبه كثافته زيوت محرك السيارات، ومن الصعب اكتشافه.

وقد صنَّفت الأمم المتحدة غاز VX كسلاحِ دمارٍ شامل؛ نظراً لقوته.

ويقول مركز مكافحة الأمراض والوقاية (CDC)، وهو أكبر وكالة حكومية أميركية مهتمة بالصحة العامة، إن هذا الغاز معروفٌ فقط في الحروب الكيميائية.

ويُعرَف الغاز باسم كيميائي كامل وهو “S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate”.

إلى ذلك، أشار مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن الغاز يُعد هو العنصر الأكثر سُمّيةً والأسرع تأثيراً من بين عناصر الحرب الكيميائية المعروفة.

وبحسب موقع الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب، يرمز الحرف “V” الموجود في التسمية الإنكليزية للغاز VX إلى السُم، “إشارةً إلى هذا النوع من المُركَّبات التي لديها قوة عالية وقدرة مُميَّزة على اختراق الجلد”.

وقال المركز إنّ التعرّض لجرعات شبه قاتلة أو قاتلة “يتسبِّب بسرعة في فقدان الوعي، والتشنجات، والشلل الرخوي، وانقطاع التنفُّس”. وتكفي 10 ملليغرامات فقط من غاز الأعصاب على الجلد حتى يسبب القتل.

ويُعتقد أنّه من الممكن علاج هجوم بغاز الأعصاب من خلال الحقن بعدة مضادات للسموم، لكن غاز الأعصاب يحدث تأثيره بسرعة جداً، لدرجة أن الضحية يتعين عليه تلقّي العلاج في الحال حتى يكون هناك احتمال لنجاته.

وتجدر الاشارة الى انه تم انتاج غاز الأعصاب VX للمرة الأولى في الفترة بين أوائل الخمسينات والستينات بواسطة راناجي غوش، وهو كيميائي يعمل لدى شركة Imperial Chemical Industries في بريطانيا.

وبحسب الأكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب في واشنطن، فقد تمت دراسة سمِّية الغاز وخصائصه من جانب الجيش البريطاني الذي نقل تركيبته الكيميائية إلى الجيش الأميركي.

وتورّط الجيش الأميركي في العديد من المرات التي استخدم فيها غاز الأعصاب عمداً أو بطريق الخطأ.