أنقرة تؤكد: لا تعاون ولا إسقاط بالقوة للأسد

كشف مستشار الرئيس التركي، النور تشيفيك، أن أنقرة لن تتعاون مع الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا في الوقت نفسه أنها لا تنوي استعمال القوة لتنحيته عن السلطة.

وأشار تشيفيك في حوار مع قناة “RT” إلى أن “تركيا لا تعتزم الدخول في مواجهة واستعمال القوة لتنحية الأسد”، قائلاً “لذلك تجري تركيا وروسيا وإيران محادثات في أستانا. ولا أعتقد أن استعمال القوة ضد الأسد موجود الآن على جدول الأعمال”.

وتجدد تركيا باستمرار تمسكها بموقفها الرافض لبقاء الأسد في السلطة كما تدعم فصائل من المعارضة المسلحة على الأرض.

وقد توصلت كل من روسيا وتركيا وإيران، في نهاية العام الماضي، إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا وضمان الالتزام به.

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