في الحازمية.. تحول من “ناطور” إلى سارق محترف

أعلنت المديرية العامة العامة لقوى الامن الداخليأنه “بتاريخ 20/2/2017، وردت شكوى إلى فصيلة بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، من المواطن غ. ح. ضدّ مجهول بجرم سرقة خزنة – تحتوي مجوهرات بقيمة /150/ ألف دولار أميركي – من داخل غرفة نوم منزله الكائن في محلة الحازمية، وذلك بواسطة خلع الباب، أثناء سفره وعائلته خارج البلاد”.

وأشارت المديرية الى أنه “بنتيجة تحقيق عناصر الفصيلة المذكورة، حامت الشبهات حول حارس المبنى أ. م. مواليد عام 1997، سوري، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية السرقة في اليوم الذي تلا سفر أصحاب المنزل، أي بتاريخ 10/2/2017، وذلك بالإشتراك مع المدعو ف. س. مواليد عام 1989، سوري تم توقيفه أيضاُ واعترف بما نسب إليه”.

ولفتت إلى أنه “جرى ضبط قسم من المجوهرات المسروقة لدى أحد أقارب الناطور في البقاع، و القسم الآخر في منزل الموقوف الثاني في الحازمية، وأعيدت إلى مالكها، وقد أودع الموقوفان القضاء المختص”.

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