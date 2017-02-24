هذا ماعرضه جعجع مع وفد من بلدة عين دارة

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفدا من بلدة عين دارة ضم رئيس البلدية العميد فؤاد هيدموس، نائب الرئيس أسعد يمين، المختار أنطوان بدر، أعضاء المجلس البلدي وفعاليات البلدة، في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة، منسق القوات في المنطقة بيار نصار ورئيس مركز البلدة شارل يمين.

عقب اللقاء، وضع هيدموس الزيارة إلى معراب في إطار “وضع رئيس القوات في صورة التطورات التي حصلت عندنا في البلدة ولاسيما الاعتداء الذي حصل على البلدية أثناء المؤتمر الصحافي، وقد لاقينا تفهما ودعما كاملين لطلبات أهل عين دارة ومواقفهم ضد إقامة معمل الإسمنت في البلدة”، لافتا إلى أن “البلدية هي في صدد إقامة زيارات أخرى الى المسؤولين السياسيين”.

إلى ذلك، عرض جعجع مع رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب حاجات ومطالب المدينة الإنمائية فضلا عن استعراض المشاريع التي يقوم بها المجلس البلدي.

من جهة أخرى، التقى جعجع وفدا من عائلة الشهيد هيكل مسلم الذي سقط في الحادث الإرهابي ليلة رأس السنة على ملهى “رينا” في تركيا، ضمَّ: زوجته ميراي الخوري ووالدها ميشال الخوري، والد الشهيد حنا مسلم، أشقاءه جوزيف، فادي وجورج مسلم، أعمام المرحوم، رئيس بلدية البيرة-الشوف رفيق مسلم، المختار يوسف صفير، رئيس البلدية السابق العميد خطار توفيق مسلم، المختار السابق يوسف صفير، الأب جبرايل مسلم، الأب شكرالله شهوان، وعددا من أبناء البلدة، في حضور منسق القوات في الشوف أندريه السرنوك ومسؤول مصلحة المحامين في الحزب فادي مسلم.

وقد ألقى المحامي مارون هيكل مسلم كلمة باسم العائلة وجه فيها “التحية والسلام والشكر لرئيس القوات على مواساة العائلة بمصابنا الأليم وعلى تكليفكم لنائبكم ونائبنا الأستاذ جورج عدوان لتمثيل حزب القوات اللبنانية في صلاة الجنازة”.

وأضاف:” نشكركم على إتصالاتكم المتكررة، كما إننا نكرر تعازينا الحارة بوفاة والدتكم الفاضلة، فمن البيرة تلك البلدة الشامخة مقابل أرز الباروك بكينا، نعم بكينا الزمن الجميل، زمن العز والكرامة والحكمة والأمن والسلام، كلها رحلت كأنه رحيل الحياة، ملاكنا هيكل هو شهيد للمحبة، رمز للبراءة، صاحب الابتسامة الدائمة والقلب الطيب، هو شهيد التواضع بالرغم من تفوقه في مجال عمله، إنه ملاك في السماء كما كان بطلا على الأرض”.

وختم مسلم:”من هذا المقر الوطني الذي أصبح المدافع الأول عن الوطن والكيان، ولأنكم رمز الاعتدال والسلام، نحن معكم والى جانبكم في مطالبتكم برفع الظلم وإحقاق الحق”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

