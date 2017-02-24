جريصاتي لأهالي اعتداء اسطنبول: سنذهب إلى الخواتيم

استقبل وزير العدل سليم جريصاتي، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من اهالي الضحايا وجرحى اعتداء ملهى “رينا” في اسطنبول، في حضور المدير العام للوزارة القاضي خيرية ميسم النويري ورئيس هيئة القضايا في الوزارة القاضي مروان كركبي.

بعد الاجتماع، قال الوزير جريصاتي: “بطلب من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الدين الحريري،استقبلت اليوم اهالي ضحايا ملهى اسطنبول وعدد من المحامين، وقد أبلغتهم ان الدولة تتكفل بالدفاع عنهم، واذا اقتضى الامر بالادعاء امام القضاء التركي المختص ولا سيما ان التحقيقات يبدو انها توصلت الى خيوط ونتائج مقنعة، وسيتم ذلك على نفقة الحكومة اللبنانية. وقد سمى رئيس هيئة القضايا محاميين اثنين سيذهبان في مهمة استقصاء الى تركيا والعودة بنتائج هذه المهمة، ومن ثم نضع خطة التحرك والالية ونرفعها الى مجلس الوزراء. وقد اطمأنيت على ثقتهم بدولتهم، الدولة التي ترعى شؤون مواطنيها على ارضهم وفي الخارج عندما يتعرضون لمثل هذه الاحداث الاليمة”.

واضاف جريصاتي: “لن نترك أهالي الضحايا ولا الجرحى من جراء هذا العمل الإرهابي الكبير الذي حصل في اسطنبول، وسنباشر التواصل مع السلطات القضائية المختصة في تركيا بعد إيفاد المحاميين عن الدولة اللبنانية معززين بالمستندات الثبوتية عن اهالي الضحايا والجرحى للمطالبة بكل الحقوق، فالامر يتعلق بمعنويات الشعب اللبناني و وزارة العدل في هذا العهد الواثق والواعد والمصمم مصممة على أن تذهب بهذه القضية الى الخواتيم السعيدة”.

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