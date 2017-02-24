فرنجية: تحالفاتنا الوطنية لم ولن تهتز يوماً

أكد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية خلال العشاء التقليدي الذي أقيم في قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية، لمناسبة خميس السكارى إن “المستقبل جيد ويجب التطلع إلى الأمام”، موضحاً أن “تاريخ طويل يجمعنا، مررنا خلاله بمراحل صعبة وأخرى سهلة، وقد تجاوزناها معا وتغلبنا على المصاعب وانتصرنا بفضل وحدتنا ومحبتكم وإيمانكم وتضحياتكم”.

ولفت فرنجية إلى أن “قوتنا نستمدها منكم ومن الأوادم في كل المناطق ومن التزامنا وأخلاقنا وصدقنا، وهذا ما يجعلنا مطمئنين إلى جميع الاستحقاقات ومتأكدين بأننا معا سننتصر، كما أن لدينا تحالفاتنا الوطنية التي لم ولن تهتز يوماً كما أنه لدينا صداقاتنا ونحن منفتحون على تطويرها”، داعياً إلى “عدم التوقف عند التفاصيل الصغيرة”، وتمنى بالمقابل “عدم الإنجرار إلى التحريض”.

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