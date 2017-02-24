ماذا قال بري بعد لقائه الرئيس الفلسطيني.. ؟!

أكد رئيس المجلس النواب نبيه بري بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الوحدة الفلسطينية بمثابة تشجيع كبير لوحدة العرب، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عباس تأتي في وقت مناسب قبل القمة العربية في الأردن والمؤتمر العربي في المغرب، قائلاً “نأمل في التوصل إلى نتائج تجمع الوحدة التي هي تشجيع كبير لدول الباقية لتجتمع حول فلسطين”.

بدوره، قال عباس إنني “سعيد جداً أن أكون في لبنان هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعا، البلد المناضل المجاهد، عنوان النضال والحضارة والثقافة، البلد الذي تحمل وضحى الكثير من أجل القضية الفلسطينية، الذي لا يمكن أن ينساه الشعب الفلسطيني على مدار العقود”.

وأضاف “عندما نكون هنا نكون بين أهلنا وأخواننا لنقول لهم أنتم العنوان الأساس في النضال من أجل قضية فلسطين”، معتبراً أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الحصن الحصين للجمهورية اللبنانية التي هي حصن الديمقراطية في العالم”.

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