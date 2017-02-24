رويترز نقلا عن مصدر في دمشق: الضربة الجوية العراقية ضد “داعش” في سوريا تم تنسيقها مع السلطات السورية

24 فبراير, 2017 - 2:57 مساءً
24 فبراير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل