ماجديد قضية انتحاري الـ”كوستا”

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الظني في حق المدعى عليه الموقوف عمر حسن العاصي، وكل من يظهره التحقيق، “لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي وموافقته وقسمه على القيام بعملية انتحارية بتوجيهات أحد زعماء داعش الملقب “ليلو” في مقهى الكوستا في شارع الحمرا، وقتل أكبر عدد من المواطنين الأبرياء”.

وقرر أبو غيدا: اتهام المدعى عليه عمر العاصي بالجناية المنصوص عنها بالمواد 335 و549/200 عقوبات، والمادة 5 و6 من قانون 11/1/1958، وإصدار مذكرة القاء قبض بحقه. والظن به بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 72 و76 اسلحة.

كما قرر أيجاب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة. وتضمينه الرسوم والمصاريف.

وسطر أبو غيدا مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية الملقب “ليلو” وهوية الشخص سائق سيارة التويوتا رباعية الدفع، لون جردوني، وأيضا الاستقصاء عن هذه السيارة.

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