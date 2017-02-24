إنفجار في الباب يحصد 41 من مسلحي “الحر”والجيش التركي

انفجرت سيارة شاحنة مفخخة بالقرب من مدينة الباب السورية في ريف حلب الشمالي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخص

هذا وأعلن تنظيم”داعش” المصنف على لائحة الإرهاب الدولي تبنيه للتفجير مقرّا بخسارته للباب

فيما ذكرت مصادر في المنطقة أن الانفجار الذي استهدف ما يسمى “نقطة تفتيش أمنية” يسيطر عليها مسلحو “درع الفرات” في قرية سوسيان، أسفر عن مقتل 41 من مسلحي “الحر” بينهم جنديين تركيين.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مقتل جنديين تركيين بالتفجير الانتحاري.

وتدعم تركيا عمليات “درع الفرات”، برا وجوا، وتقدم الدعم اللوجستي لميليشيات “الجيش الحر” المشارك في المعارك ضد التنظيم.

تجدر الإشارة إلى أن سوسيان تقع خلف خطوط مسلحي “الحر” على بعد نحو 8 كيلومترات شمال غربي الباب.

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