هذا ما صرّح به الجعفري بعد محادثات مع ديمستورا

صرّح رئيس وفد الدولة السورية إلى مفاوضات جنيف لدكتور بشار الجعفري، أنه استلم “ورقة” من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في نهاية محادثات بينهما الجمعة 24 فبراير/شباط.

وأوضح الجعفري، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب المحادثات، أنها تطرقت إلى شكل الاجتماعات المقبلة والمفاوضات بشكل عام في إطار مؤتمر جنيف-4.

وأشار الجعفري إلى أن الوفد السوري سيدرس هذه الورقة وسيعرب عن موقفه من محتوياتها في الجلسة القادمة مع دي ميستورا.

كما أضاف الجعفري أن المحادثات القادمة بين وفد الحكومة ودي ميستورا سيتم الاتفاق عليها عبر الأقنية الدبلوماسية مع مكتب المبعوث الأممي.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يلتقي وفد المعارضة السورية مع دي ميستورا في وقت لاحق من الجمعة، بعد أن عقد اجتماعا مغلقا في مقر إقامته صباح اليوم في جنيف.

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