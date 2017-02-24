اكتشاف مخزون هائل من النفط في العراق

أعلنت شركة الاستكشافات النفطية عن نجاح الاختبار الأول للبئر الاستكشافي (أريدو1) في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية، كريم حطاب، إن الاختبارات التي قام بها ائتلاف شركتي “لوك أويل الروسية وإنبكس اليابانية” قد أسفر عن اكتشاف مخزون هائل من النفط في مكمن “مشرف” والحصول على معدل تدفق للنفط يزيد عن (1000) متر مكعب باليوم مما يؤكد الدراسات الجيولوجية السابقة.

وأضاف حطاب أن خطة تطوير هذه الرقعة لهذا العام تشمل حفر واختبار البئر الاستكشافي (أريدو 2).

وتابع مدير عام شركة الاستكشافات النفطية أن الاحتياطي النفطي للرقعة يمثل إضافة جديدة للاحتياطيات النفطية العراقية، وأن هذه الرقعة كانت من بين الحقول، التي ساهمت في إضافة كمية 10 مليارات برميل إلى الاحتياطي النفطي.

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