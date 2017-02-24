وكالات:اعتصام على الطريق الدولي من بلدة #بريتال قطعوا خلاله الاهالي طريق #زحلة_بعلبك لمدة نصف ساعة وطالبوا بإقرار #العفو_العام

24 فبراير, 2017 - 3:21 مساءً
24 فبراير, 2017
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