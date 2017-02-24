تقدّم جديد للجيش السوري في تدمر وريف حلب

فرضت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على مساحات جديدة شرق منطقة البيارات وباتجاه جبل الهيال الاستراتيجي بالريف الغربي لمدينة تدمر.

حيث أفادت مصادر عسكرية إن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة دمرت آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة صمامات أنابيب الغاز شرق البيارات لمسافة تزيد على 4 كم لتصبح بذلك على بعد أقل من 7 كم عن مثلث مدينة تدمر الاستراتيجي.

وإلى ذلك تمكن الجيش السوري من السيطرة على منطقة مناظر الجرف بريف حلب الشرقي .

فيما استهدفت الميليشيات المسلحة بعد ظهر اليوم بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي ب 6 قذائف صاروخية ما تسبب بإصابة شخصين بينهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة و أضرارا ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

