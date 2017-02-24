بعد تحريرمطار الموصل ..الجيش العراقي يواصل التقدّم

واصلت قوات الأمن العراقية توغلها في الشطر الغربي من مدينة الموصل، يوم الجمعة، بعد يوم من سيطرتها الكاملة على مطار المدينة وشنها هجمات على عدة جبهات على معاقل تنظيم داعش في المدينة.

هذا واعلنت مصادر عسكرية إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت، الجمعة، من السيطرة على قاعدة الغزلاني العسكرية بالكامل وتقدمت صوب حي تل الرمان وحي المأمون في جنوب غرب المدينة.

وتقوم الشرطة الاتحادية ووحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية بتطهير المطار من القنابل والعبوات التي خلفها تنظيم داعش الذي انسحب من مواقعه أمس الخميس.

وتخطط القوات الحكومية لإصلاح المطار واستخدامه قاعدة في حربها على مسلحي التنظيم لطردهم من أحياء غرب الموصل حيث يعتقد أن نحو 750 ألف شخص لا يزالون محاصرين هناك.

وطردت القوات الحكومية المتشددين من شرق الموصل، الشهر الماضي، لكن مسلحي داعش لا زالوا يسيطرون على القطاع الغربي من المدينة التي يقسمها نهر دجلة.

ويعتمد مسلحو التنظيم على الهجمات بسيارات ملغومة وطائرات دون طيار تحمل قنابل صغيرة في محاولة لعرقلة تقدم وحدات جهاز مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة “رويترز”، الجمعة، عن اللواء الركن سامي العارضي القائد الكبير في جهاز مكافحة الارهاب في جنوب غرب الموصل أن التنظيم يبدي مقاومة هناك وأن الطائرات دون طيار مصدر إزعاج رئيسي.

وتحاول قوات الرد السريع التقدم فيما وراء المطار لكسر دفاعات التنظيم حول الأحياء على الطرف الجنوبي للموصل.

ويتوقع قادة عسكريون عراقيون أن تكون معركة غرب الموصل أصعب من شرقها الأمر الذي يرجع إلى صعوبة حركة الدبابات والعربات المدرعة عبر الأزقة الضيقة التي تنتشر بالأحياء القديمة الغربية.

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