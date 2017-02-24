وكالات: اندلاع مواجهات مع الاحتلال_الاسرائيلي في بلدة الرام شمال شرق القدس المحتلة.

24 فبراير, 2017 - 3:40 مساءً
24 فبراير, 2017
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