القبض على سوريين بسرقة مجوهرات في لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 20/2/2017، وردت شكوى إلى فصيلة بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، من المواطن غ. ح. ضد مجهول بجرم سرقة خزنة – تحتوي مجوهرات بقيمة /150/ ألف دولار أميركي – من داخل غرفة نوم منزله الكائن في محلة الحازمية، وذلك بواسطة خلع الباب، أثناء سفره وعائلته خارج البلاد.

بنتيجة التحقيق من قبل عناصر الفصيلة المذكورة، حامت الشبهات حول حارس المبنى( ناطور): أ. م. (مواليد عام 1997، سوري)، بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية السرقة في اليوم الذي تلا سفر أصحاب المنزل، أي بتاريخ 10/2/2017، وذلك بالإشتراك مع المدعو: ف. س. (مواليد عام 1989، سوري) تم توقيفه أيضا واعترف بما نسب إليه.

كما جرى ضبط قسم من المجوهرات المسروقة لدى أحد أقارب الناطور في البقاع، و القسم الآخر في منزل الموقوف الثاني في الحازمية، وأعيدت إلى مالكها.

أودع الموقوفان القضاء المختص”.

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