#ريف_حمص : تنظيم “#داعش” يستهدف قرية #جب_الجراح بريف #حمص الشرقي بعدد من قذائف مدفع جهنم، والأضرار اقتصرت على الماديات.

24 فبراير, 2017 - 4:09 مساءً
24 فبراير, 2017
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