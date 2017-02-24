الجيش السوري يدكّ معاقل”النصرة” في القابون شمال شرق دمشق

الجيش السوري يستأنف عملياته العسكرية في منطقة القابون بعد إنتهاء تهدئة ميدانية كان قد شرع بها قبل يومين لفتح المجال أمام الحلول السلمية وإخراج الوجود المسلح من المنطقة ..

وبحسب ماذكرته مصادر متقاطعة فإن الجيش السوري إستهدف براجمات الصواريخ والدبابات وصواريخ أرض – أرض مواقع تنظيم “جبهة النصرة” وتأكيدات عن تدمير المشفى الميداني الرئيسي لتنظيم “النصرة “في الحي.

فيما أفادت مصادرأخرى ونشطاء إعلاميين أن معظم المدنيين داخل الحي خرجوا من القابون إلى برزة وبذلك أصبح التواجد المسلح ضمن الحي هو الطاغي باستثناء بعض عوائل المسلحين بعد رفض الميليشيات المسلحة التوصل إلى حل .

تجدر الإشارة إلى أن مصدر عسكري لفت سابقا إلى أن الميليشيات التي تتحصن في القابون، وافقت على “وقف إطلاق النار”، لكنها لم تحسم أمرها بشأن التوصل لتسوية تُفضي إلى خروج من لا يريد تسوية وضعه مع الدولة السورية إلى إدلب، فيما سيتم تسوية أوضاع المسلحين المتبقين ليبقوا في بلدتهم كسائر أهالي البلدة من المدنيين.

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