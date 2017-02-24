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أنباء عن مفخخة ثانية تستهدف مسلحي”درع الفرات” في ريف الباب بحلب
24 فبراير, 2017
- 4:15 مساءً
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24 فبراير, 2017
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