الأمم المتحدة تنتقد ممارسات العدو الإسرائيلي في فلسطين

أعلن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة 24 فبراير/شباط، إن الحكم الصادر بسجن جندي “إسرائيلي” 18 شهرا لأنه قتل فلسطينيا مصابا وأعزل، حكم “مخفف بشدة” و”غير مقبول”.

هذا وكان قد عوقب الجندي الثلاثاء بالسجن 18 شهرا بعدما أطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف المصاب والعاجز عن الحركة عقب هجوم بسكين في مارس/آذار 2016، وأثارت العقوبة المخففة غضبا فلسطينيا.

وقالت المتحدثة بإسم مكتب المفوض السامي رافينا شمدساني، خلال إفادة صحفية في جنيف،

“نحن منزعجون للغاية إزاء العقوبة المخففة التي أصدرتها “المحكمة العسكرية” في تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع على جندي إ”سرائيلي” أدين بقتل مصاب فلسطيني بشكل غير قانوني، في إعدام خارج نطاق القضاء بشكل جلي لرجل أعزل من الواضح أنه لم يكن يشكل خطرا وشيكا”.

وأضافت أن القتل غير العمد تصل عقوبته القصوى في “إسرائيل” إلى السجن 20 عاما.

وتابعت “هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي (الإسرائيلي) وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ونحن هنا نتحدث عن ثقافة مزمنة في الإفلات من العقاب”.

وذكرت أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا على يد قوات ا”لأمن الإسرائيلية” منذ أن بدأت أحدث موجة عنف في الضفة الغربية في سبتمبر/أيلول 2015.

وأضافت أن الجندي القاتل “إلؤور أزاريا” هو العنصر الوحيد في ا”لقوات الإسرائيلية” الذي قدم للمحاكمة.

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