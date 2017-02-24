عباس استقبل وفدا من الطاشناق

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له وفدا من حزب الطاشناق ضم الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان وعضو اللجنة العليا في الحزب بنيامين بجاكجيان.

وتطرق عباس خلال اللقاء الذي دام اكثر من نصف ساعة، بحسب بيان للطاشناق، الى “تشابه نضال الشعبين الفلسطيني والارمني”. كذلك تطرق الى “تضامن الشعب الارمني وخاصة تضامن حزب الطاشناق حيال القضية الفلسطينية”.

وبحث الجانبان “التطورات الاقليمية والدولية وتداعياتها على القضية الفلسطينية. وجرى التداول بشكل خاص في اوضاع الطائفة الارمنية في القدس”.

وذكر الرئيس الفلسطيني بمواقف “الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي تبنى مواقف لا تراجع فيها حيال قضية الشعب الارمني، عموما وخلال المفاوضات الاسرائيلية والفلسطينية خاصة حول الارمن في القدس”.

من جهته، اكد بقرادونيان بعد اللقاء الى وسائل اعلام فلسطينية، ان “مقاومة المحتل عمل مقدس”، واعتبر ان “كلا الشعبين الفلسطيني والارمني لهم حقوق مسلوبة ويناضلون بثبات”.

وذكر ان “الطائفة الارمنية في الاراضي الفلسطينية تشكل جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ونضاله”.