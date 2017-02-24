مسلحو”خالد ابن الوليد”يهددون “الجيش الحر” ويتوعدوه ب..

نقل ناشطون معارضون عبر تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن إطلاق مسلحي “جيش خالد بن الوليد” تهديدات مباشرة لمسلحي” الحر”

وبحسب ما ذكره ناشطون معارضون عبر مواقع التواصل ااجتماعي فإن ميليشيا”خالد ابن الوليد هدد من أسماهم بـ “صحوات الجيش الحر” بالقتل، وذلك في خطبة الجمعة اليوم في مساجد بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، والتي خضعت لسيطرته قبل أيام.

وإلى ذلك نقل ناشطون معارضون موالون ل”خالد ابن الوليد” بإن أحد المسلحين منه قام بإعتلاء المنبر الخطب في تسيل و طالب الأهالي وكل من لديه تواصل مع مسلحي “الجيش الحر” بإبلاغهم بذلك ، متحدثين أن ما أسماه “باب التوبة” مفتوح لأيام قليلة، لكنهم بعدها سيقتلون ويفجرون كل من يقف في طريقهم.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحو “جيش خالد” سيطروا على بلدات في ريف درعا الغربي، أبرزها تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل الجموع، غداة هجوم على مواقع لمسلحي “الجيش الحر”، 20 شباط الجاري، أوقع 110 قتلى في صفوف “الحر”

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