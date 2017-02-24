فضيحة جديدة تطال الفنان المغربي سعد لمجرد!

اتهم الفنان المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب ثالثة، حيث انه لم يغلق ملف قضية الاغتصاب السابقة بعد.

وأوردت المصادر أن الشرطة القضائية الفرنسية، في الدائرة الأولى، استمعت يوم 14 فبراير الجاري إلى لمجرد، في قضية جديدة تقدمت بها فرنسية الجنسية من أصول مغربية .

واستمعت المصالح الأمنية إلى لمجرد المسجون في باريس الفرنسة منذ أكتوبر الماضي، بـ”تهمة الاغتصاب والاعتداء الجسدي”، وتم إخراجه من زنزانته، واستماع له في الشكاية الجديدة.

وأفادت الفتاة المغربية الأصل ذات الـ 28 ربيعا والتي تتهم لمجرد من جديد، إن “المجرد اعتدى عليها في ربيع من سنة 2015، حيث كانت في عطلة في المغرب، تحديدا في الدار البيضاء”.

وقالت الشابة إنها لم تتقدم بشكوى في الموضوع خوفاً من الفضيحة، قبل أن تتقدم بها في شهر نوفمبر الماضي، ثم سحبتها بعد تعرضها لـ”ضغط شديد” من بعض المقربين، مع العلم أن الشرطة الفرنسية اعتقلت في 26 أكتوبر الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، الفنان المغربي بعد دعوى اغتصاب تقدمت بها فتاة فرنسية.

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