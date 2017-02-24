شدّد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائبآلان عونعلى ضرورة أن يتحمّل المجلس النيابي مسؤولياته من أجل إنتاج قانون جديد للإنتخابات، مشيرا الى أن الإنتخابات وفق قانون الستين غير واردة، وبالتالي لا يجوز الإستمرار بالمفاوضات الى أبد الآبدين.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت الى أنه بعد ان وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا يمكن لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ألا يوقع وألا يقوم بخطوة ما، وكاشفاً ان خطوات الرئيس باتت قريبة جداً، وربما الأسبوع المقبل، سيكون هناك تحرّك عملي في هذا الإطار.

وشدّد عون على أنه في حال حصلت عرقلة ما فإن الجانب المعنيَ هو مَن سيتحمّل مسؤولية عدم إجراء الإنتخابات، مؤكدا عون ضرورة حسم الجدل، حيث أن موعد الإستحقاق يقترب وما زلنا نتكلّم عن الموضوع.

واعتبر أنه بعدما تم رفض الإستفتاء الذي طرحه رئيس الجمهورية، لا بدّ لمجلس النواب من تحمّل مسؤولياته من خلال التصويت على القانون، فلا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي.

واستبعد عون الوصول الى مرحلة التمديد التقني، موضحاً أن مثل هذا التمديد لا يمكن أن يتم دون تصوّر واضح، قائلاً: لا مكان للتمديد بالمطلق. وفي حال حصوله سيكون ضمن القانون الجديد.