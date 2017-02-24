إنفجار ثاني في مدينة الباب السورية

تناقلت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن انفجار مفخخة ثانية في قرية سوسيان بريف مدينة الباب اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة على انفجار سيارة شاحنة أخرى

وبحسب ما ذكرته التنسيقيات عمن أسمتهم نشطاء ميدانيين فإن الانفجار أسفر عن مقتل العشرات موضحين أن السيارة الثانية انفجرت عندما كان مسلحو”الجيش الحر” يحاولون انتشال الجثث جراء التفجير الأول وأن الكثير من الجثث لم يتم التعرف عليها نتيجة تشوهها في الانفجارين

هذا وكانت قبل ساعات قد انفجرت سيارة شاحنة مفخخة أسفرت عن مقتا أكثر من 40 مسلح من ميليشيات”الحر” إضافة إلى مقتل جنديين تركيين .

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